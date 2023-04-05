Yamuna Nagar News: रंजिश में युवक पर तेजधार हथियार से हमला

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यमुनानगर। सदर यमुनानगर थाना क्षेत्र के गांव कामी माजरा में रंजिश के चलते एक युवक ने तेजधार हथियारों से हमला कर उसे घायल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।आरोप है कि पांच लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और युवक को जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को दी शिकायत में रवि कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका राकेश कुमार और ऋषिपाल के साथ विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर दोनों उससे रंजिश रखने लगे थे।शिकायतकर्ता के अनुसार 18 अक्तूबर की रात वह गांव में निजी काम से जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में राकेश कुमार और ऋषिपाल ने उसके साथ बहस शुरू कर दी। देखते-ही-देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि दोनों ने अपने साथियों अभिषेक, राहुल और हंसराज के साथ मिलकर उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं।आरोप है कि वारदात के बाद पांचों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। इसके बाद रवि कुमार ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। इलाज कराने के बाद पुलिस को शिकायत दी। यमुनानगर सदर थाना कमलजीत सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।