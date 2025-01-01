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Yamuna Nagar News: जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का धरना टला

Wed, 21 Oct 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:47 AM IST
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Public Health Department staff call off protest
कर्मचारियों के साथ बैठक करते अ​धिकारी। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
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रादौर। ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की रादौर इकाई की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक एसडीओ रवि नायक के नेतृत्व में हुई। इसमें कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। इस पर धरना टाल किया गया।
बातचीत के दौरान कर्मचारियों की कुछ मांगों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य मांगों के निपटारे के लिए एसडीओ ने एक से दो सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद कर्मचारियों ने संतोष जताया और प्रस्तावित धरने को लेकर सहमति बनी। मांगों पर सहमति बनने के बाद यूनियन ने प्रस्तावित प्रदर्शन व धरना स्थगित कर दिया है।
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यूनियन ने आठ अक्तूबर को एसडीओ रवि नायक की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 15 अक्तूबर को एक दिवसीय धरना देने का नोटिस दिया था। इसके बाद एसडीओ ने यूनियन प्रतिनिधियों को 19 अक्तूबर को सुबह 11 बजे बातचीत के लिए बुलाया था। बैठक में यूनियन के राज्य महासचिव अमरीक सिंह पहुंचे। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई।
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अन्य मांगों पर निर्धारित समय में कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद यूनियन पदाधिकारियों ने धरना स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान जिला प्रधान अनिल मुंजाल, ब्रांच प्रधान सुरजीत सैनी, सचिव अश्वनी शर्मा, बलदेव सिंह, राजेंद्र सैनी, जगदीश मंसूरपुर, सुभाष सैनी, मायाराम समेत अन्य मौजूद रहे।
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