Yamuna Nagar News: बड़े भाई ने बाइक देने से मना किया तो छोटे ने लगाया फंदा

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यमुनानगर। गांव दुसानी में बाइक ले जाने को लेकर दो भाइयों के बीच हुई कहासुनी के बाद 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह हुए विवाद के बाद युवक अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा। परिवार उसे उतारकर जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।गांव दुसानी निवासी विशाल ने बताया कि वह रामपुरा में दुकान करता है और उसका भाई हर्ष भी उसके साथ काम करता था। पहले परिवार कमालपुर गांव में रहता था, लेकिन कुछ समय से दुसानी में उन्होंने अपना मकान ले लिया था। शुक्रवार सुबह विशाल अपनी पत्नी के टेस्ट करवाने के लिए बाइक लेकर जाने लगा। इसी दौरान हर्ष ने भी बाइक से भगवानपुर जाने की बात कही।बाइक ले जाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच बहस हो गई। विशाल ने उसे बाइक की जगह एक्टिवा लेकर जाने के लिए कहा था। परिजनों के अनुसार कहासुनी के बाद हर्ष अपने कमरे में चला गया था। कुछ समय बाद उसके फंदे पर लटके होने की जानकारी मिली। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। हर्ष की मौत से उसकी मां सुदेश सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।परिजनों ने पुलिस को बाइक को लेकर हुए विवाद की जानकारी दी है। हालांकि कहासुनी के बाद हर्ष ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। सदर जगाधरी थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।