Yamuna Nagar News: जीपीएस की लोकेशन में गड़बड़ी से उठान ठप, मंडियों में खड़े ट्रक

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यमुनानगर। अनाज मंडियों से धान का उठान करने में जीपीएस की लाइव लोकेशन में आ रही गड़बड़ी बाधा बन गई है। ट्रकों की लोकेशन बार-बार बंद होने से मंडियों में गेटपास काटने में परेशानी आ रही है। धान से लदे ट्रक मंडियों के अंदर खड़े हैं और उठान की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।वहीं गेटपास कटने के बाद मंडी से बाहर निकले ट्रकों की लोकेशन भी ट्रैक नहीं हो पा रही है। इससे राइस मिलों तक धान की डिलीवरी की निगरानी में दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि पोर्टल में किए गए बदलाव के बाद यह समस्या हुई है। जिले की सभी 13 अनाज मंडियों में अब तक 1,00,498 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है।इसमें से 58,098 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, लेकिन उठान केवल 3,405 मीट्रिक टन का हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार, खरीदे गए धान का करीब 5.86 प्रतिशत ही उठान हुआ है। मंडियों में धान के ढेर लगे हैं। उठान में देरी से किसानों और आढ़तियों की परेशानी बढ़ रही है।धान उठान में लगे ट्रकों की लाइव लोकेशन बार-बार बंद हो रही है। बताया जा रहा है कि मंडी के अंदर से ट्रक जैसे ही गेट की ओर बढ़ता है, उसकी लोकेशन बंद हो जाती है। ऐसे में आउट गेटपास काटने में परेशानी आती है। इसी तरह मंडी से बाहर निकल चुके ट्रकों की लोकेशन उपलब्ध नहीं होने से उनके रास्ते और राइस मिल तक पहुंचने की निगरानी प्रभावित होती है।अनाज मंडी जगाधरी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान मुनीष कांबोज ने कहा कि लाइव लोकेशन बंद होने से उठान में बड़ी दिक्कत आ रही है। अधिकतर ट्रक मंडियों में ही खड़े हैं और उठान लगभग ठप है। उन्होंने सरकार से तकनीकी समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। उनका कहना है कि समस्या दूर नहीं हुई तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। संवादधान सुखाने के लिए जगह नहींभारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि मंडियों में चारों तरफ धान के ढेर लगे हैं। किसानों को धान सुखाने तक के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही। इस समस्या को लेकर किसान मार्केट कमेटी कार्यालय पर ताला भी लगा चुके हैं। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान जिला सचिवालय में धान से भरी ट्रालियां खाली करेंगे। किसानों की मांग है कि उठान व्यवस्था को सुचारु किया जाए, ताकि मंडियों में जगह खाली हो और फसल बेचने व सुखाने में आ रही दिक्कतों से राहत मिल सके।मंडियों से धान उठान में तेजी लाई जा रही है। पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए मुख्यालय स्तर पर तकनीकी बदलाव होते रहते हैं। निर्धारित मानकों के हिसाब से ही धान खरीदा जा रहा है। - नितिश सिंगला, डीएफएससी, यमुनानगर।