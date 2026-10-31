Yamuna Nagar News: बारिश से बदला मौसम, छाए रहे बादल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जगाधरी। एक दिन पहले हुई बारिश के बाद जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शुक्रवार को दिनभर काले बादल छाए रहे और धूप न निकलने से लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक महसूस किया गया।मौसम में आए बदलाव का असर बाजारों में भी दिखाई दिया। अन्य दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को बाजार में लोग हल्के गर्म कपड़े पहने नजर आए। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान आठ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली।सुबह करीब नौ बजे कुछ देर के लिए बादलों और सूरज के बीच आंख-मिचौली का दौर चला, लेकिन इसके बाद सूरज फिर बादलों के पीछे छिप गया। दिनभर धूप नहीं निकलने से मौसम में ठंडक बनी रही। शाम होते-होते हवा के कारण सिरहन और बढ़ गई। त्योहारों के चलते बाजारों में रौनक बनी हुई है, लेकिन मौसम में आए बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या और पहनावे पर भी दिखाई देने लगा है। शाम के समय बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचे लोग हल्के गर्म कपड़ों में नजर आए।अचानक बदले मौसम के कारण लोगों ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि शनिवार और रविवार को भी जिले में मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है।