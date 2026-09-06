फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Two parks in Model Town will be beautified

Yamuna Nagar News: मॉडल टाउन के दो पार्कों का होगा सुंदरीकरण

Sun, 06 Sep 2026 01:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sun, 06 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Two parks in Model Town will be beautified
पार्काें के नवीनीकरण कार्य का शिलान्यास करतीं मेयर, विधायक व अन्य। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। मॉडल टाउन क्षेत्र के दो पार्कों का 15.13 लाख रुपये की लागत से नवनिर्माण, नवीनीकरण और सुंदरीकरण किया जाएगा। शनिवार को मेयर सुमन बहमनी और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने पार्षद विभोर पाहुजा की मौजूदगी में दोनों विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने नारियल फोड़कर कार्यों का शुभारंभ किया।
मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि जैन स्थानक के पीछे स्थित पार्क के नवनिर्माण और नवीनीकरण पर 7 लाख 30 हजार रुपये खर्च होंगे। वहीं, संतपुरा गुरुद्वारा के नजदीक ट्यूबवेल नंबर पांच स्थित पार्क के नवीनीकरण और सुंदरीकरण पर 7 लाख 83 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। दोनों पार्कों में आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
विज्ञापन

मेयर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर के प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य करवाना है। पार्क विकसित होने से क्षेत्रवासियों को सुबह-शाम सैर और बच्चों को खेलने के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि शहर में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। पार्क शहर की सुंदरता और स्वस्थ वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोनों पार्कों के विकास से क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलने के साथ मॉडल टाउन की सुंदरता भी बढ़ेगी। इस अवसर पर भाजपा नेता गिरीश पुरी, कृष्ण गर्ग, मोहित गेरा, मोहित मानिकटाला, अनुराग जैन और जेई अजय कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed