Yamuna Nagar News: बादलों ने दी राहत, आज बारिश होने की संभावना
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 07 Sep 2026 01:45 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जगाधरी। बारिश के बाद रविवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। धूप न निकलने और हवा चलने से तापमान सामान्य बना रहा। इससे लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हवा ने मौसम सुहावना बनाए रखा। मौसम विभाग ने सोमवार को भी बारिश की संभावना जताई है।
जिले में रविवार को अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान करीब 11 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली। बादल छाने और हवा चलने से मौसम सुहावना बना रहा। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण लोगों ने भी मौसम का खूब आनंद लिया। शाम को शहर के बाजारों में खूब रौनक रही। इसके अलावा पार्कों और बगीचों में भी लोगों की चहल-पहल देखने को मिली। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों शाम से समय बारिश हुई।
कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि सोमवार को बारिश के आसार हैं। मंगलवार को आसमान साफ रहने की संभावना है। बुधवार बादल छाने से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। कहीं-कहीं हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में भी कमी रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी।
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जगाधरी। बारिश के बाद रविवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। धूप न निकलने और हवा चलने से तापमान सामान्य बना रहा। इससे लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। हवा ने मौसम सुहावना बनाए रखा। मौसम विभाग ने सोमवार को भी बारिश की संभावना जताई है।
जिले में रविवार को अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान करीब 11 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली। बादल छाने और हवा चलने से मौसम सुहावना बना रहा। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण लोगों ने भी मौसम का खूब आनंद लिया। शाम को शहर के बाजारों में खूब रौनक रही। इसके अलावा पार्कों और बगीचों में भी लोगों की चहल-पहल देखने को मिली। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों शाम से समय बारिश हुई।
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कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि सोमवार को बारिश के आसार हैं। मंगलवार को आसमान साफ रहने की संभावना है। बुधवार बादल छाने से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। कहीं-कहीं हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में भी कमी रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी।
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