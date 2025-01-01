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यमुनानगर। ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व रखने वाले पंचतीर्थी स्थल पर आयोजित तीन दिवसीय मेले में रविवार को आस्था और कुश्ती का संगम देखने को मिला। लोगों ने पवित्र कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर मंदिर में पूजा-अर्चना की और मन्नतें मांगीं। श्रद्धालुओं ने बेरी पर धागा बांधकर भी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना की।सुबह मंदिर में हवन हुआ। श्रद्धालुओं ने आहुतियां डालकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद आयोजित दंगल में करीब पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला और दमखम दिखाया। पहलवानों के बीच हुए रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे रहे। विजेता पहलवानों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।मेले के पहले दिन शनिवार को हवन के साथ तीन दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ था। रविवार सुबह से ही दूर-दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मान्यता है कि महाभारत काल में पांचों पांडवों ने इस स्थान पर प्रवास किया था। इसी कारण इसका नाम पंचतीर्थी पड़ा।दंगल में अलग-अलग स्थानों से पहुंचे पहलवानों ने एक-दूसरे को पटखनी देने के लिए जोर आजमाइश की। अखाड़े में पहलवानों के दांव-पेच देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। मुकाबलों के दौरान दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। विजेता पहलवानों को नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। मेले में 30 नवंबर को भी दंगल के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे।दोपहर के समय मंदिर के सेवादारों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मेले में खान-पान, घरेलू जरूरतों और अन्य सामान की दुकानें भी सजी हुई हैं। वहीं, बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूलों का भी बच्चों ने आनंद लिया। मेले में धार्मिक आस्था के साथ खरीदारी और मनोरंजन का माहौल बना हुआ है।महंत किशोरी शरण दास ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं में मीहां सिंह, बलदेव सिंह, रिखीराम, जागीर सिंह और सुरेंद्र हर वर्ष सेवा करते हैं। कमेटी प्रधान मीहां सिंह, सचिव रिखीराम, निर्मल सिंह, जसवंत सिंह, जय सिंह और आशीष शर्मा सहित अन्य सदस्य श्रद्धालुओं की सुविधा और आयोजन की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं।