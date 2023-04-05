Yamuna Nagar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:32 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:32 AM IST
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धरना
सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
बैठक
मासिक बैठक सेक्टर-17 वरिष्ठ नागरिक क्लब में सुबह 11 बजे।
शिविर
समाधान शिविर जिला सचिवालय, व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
ट्रैक्टर रैली
कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली जगाधरी अनाजमंडी में दोपहर 12 बजे।
विज्ञापन
सरस्वती शुगर मिल पर किसानों का धरना सुबह 9 बजे।
बैठक
मासिक बैठक सेक्टर-17 वरिष्ठ नागरिक क्लब में सुबह 11 बजे।
शिविर
समाधान शिविर जिला सचिवालय, व्यासपुर व छछरौली में सुबह 10 बजे।
ट्रैक्टर रैली
कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली जगाधरी अनाजमंडी में दोपहर 12 बजे।