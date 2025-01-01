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कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. सुनील तनेजा के मार्गदर्शन और इलेक्टोरल कमेटी की इंचार्ज प्रो. सुखविंदर कौर के नेतृत्व में किया गया। उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव दिए।दूसरे दिन मेरा महाविद्यालय, मेरे सुझाव गतिविधि के तहत विद्यार्थियों ने प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, छात्रवृत्ति, डिजिटल सेवाओं, आधारभूत सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उठाईं। तीसरे दिन इन सुझावों का संकलन किया गया, जबकि चौथे दिन उनके व्यावहारिक समाधान पर विचार-विमर्श हुआ। पांचवें दिन युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न संसदीय भूमिकाएं निभाईं और प्रश्नकाल, वाद-विवाद तथा विधायी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। छठे दिन सुझावों की उपयोगिता और व्यावहारिकता के आधार पर छंटनी की गई। सातवें दिन चयनित सुझाव प्रस्तुत कर उत्सव का समापन किया गया।समापन समारोह में लोक निर्माण विभाग साढौरा के एसडीओ अनुराग जिंदल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच, अभिव्यक्ति कौशल और लोकतांत्रिक चेतना विकसित करते हैं। युवाओं के रचनात्मक सुझाव शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कोऑर्डिनेटर डॉ. ललित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉ. रितु शर्मा ने विशेष सहयोग दिया। इस अवसर पर डॉ. राकेश शर्मा, डॉ. कुलवंत सिंह, डॉ. मनीषा मोर सहित महाविद्यालय के अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद