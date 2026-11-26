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बास्केटबॉल, कबड्डी और खो-खो में ब्लू हाउस की टीमों ने प्रतिद्वंद्वी टीमों को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की। वहीं, वॉलीबॉल में ग्रीन हाउस ने बेहतर खेल दिखाते हुए पहला स्थान हासिल किया। इस मुकाबले में रेड हाउस की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बास्केटबॉल में ब्लू हाउस के कप्तान रूपांश ने टीम का नेतृत्व किया। वॉलीबॉल में ग्रीन हाउस के कप्तान खुशप्रीत ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। खो-खो में ब्लू हाउस की कप्तान योगिता बावा और ग्रीन हाउस की कप्तान खुशी ने टीमों का नेतृत्व किया। खिलाड़ियों ने मैदान पर अनुशासन, तालमेल और खेल भावना का परिचय दिया।इस दौरान प्राचार्या मोनिका शर्मा ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मिलकर काम करने की भावना विकसित होती है। विद्यार्थियों को जीत-हार से सीख लेते हुए लगातार बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय चेयरमैन जीएस शर्मा ने कहा कि खेल विद्यार्थियों को एकता, समर्पण और टीम भावना का महत्व समझाते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए, ताकि उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। संवाद