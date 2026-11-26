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उन्होंने विद्यार्थियों को आय और खर्च में संतुलन बनाए रखने, भविष्य की जरूरतों के लिए नियमित बचत करने और सोच-समझकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि किसी के साथ बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. माला शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वित्तीय जागरूकता विकसित करना और उन्हें दैनिक जीवन में आर्थिक निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना है। वित्तीय रूप से जागरूक व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग से डॉ. रजनी सैनी, शिवम सैनी सहित कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। संवाद

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रादौर। शहर के मुकंदलाल नेशनल कॉलेज में बुधवार को वाणिज्य विभाग की ओर से वित्तीय साक्षरता विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में तिलक राज चड्ढा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यमुनानगर से डॉ. रमिता कपूर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। डॉ. रमिता कपूर ने विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। बचत, निवेश, बैंकिंग सेवाओं और विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी होने से व्यक्ति बेहतर आर्थिक निर्णय ले सकता है।