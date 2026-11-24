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जगाधरी। दिवाली के दो सप्ताह बाद जिले की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कई दिन से 200 पार के चल रहा एक्यूआई घटा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एप समीर के अनुसार सोमवार को शहर का एक्यूआई 123 रहा। यह अभी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि एक्यूआई में सुधार होने से लोगों को कुछ राहत मिली है।रविवार को प्रदूषण का स्तर 200 के पार पहुंचने से लोगों की चिंता बढ़ गई थी। हवा के साथ उड़ने वाले धूल-मिट्टी के कण भी प्रदूषण बढ़ने का बड़ा कारण हैं। इसके अलावा जगह-जगह कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं भी हवा को दूषित कर रहा है। प्रदूषण से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।हवा में घुल रहे धूल और धुएं के कणों से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार जिले में इन दिनों हवा से उड़ती धूल और खुले में जलाया जा रहा कचरा प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। वहीं, शहर के विभिन्न हिस्सों में कचरा जलाने की घटनाएं थम नहीं रही हैं।इस कारण हवा की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर भी दिखा रहा है। लोगों को आंखों में जलन, खुजली, जुकाम और एलर्जी जैसी समस्याएं हो रही हैं। वहीं त्वचा पर लाल चकते, धब्बे और मुहासे होने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं।