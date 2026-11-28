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यमुनानगर। बिजली निगम में ठेकेदार के कर्मचारी पर मीटर लगवाने के नाम पर 1.07 लाख रुपये लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज होगी। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शुक्रवार को डीसी प्रीति ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। बैठक में कुल 16 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से आठ का मौके पर निपटारा किया गया।बैठक महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी में हुई। इसमें बिजली मंत्री अनिल विज को पहुंचना था। लेकिन वह बैठक में नहीं आए। उनकी गैरमौजूदगी में डीसी प्रीति ने बैठक की अध्यक्षता की।पुराना हमीदा निवासी दशरथ शाह ने शिकायत दी थी कि बिजली निगम के ठेकेदार के कर्मचारी आकाश राणा ने बिजली मीटर लगवाने के नाम पर उससे एक लाख सात हजार रुपये लिए थे।नया मीटर लगने के बाद कर्मचारी उसे उतारकर ले गए। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में पुराना हमीदा में भी शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जांच में अधिकारियों ने डीसी को बताया कि संबंधित कर्मचारी अब काम छोड़ चुका है।इस पर डीसी ने कहा कि जब कर्मचारी ने पैसे लिए हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं, केनरा बैंक व्यासपुर के प्रबंधक के खिलाफ झूठी शिकायत देने के मामले में वरुण चावला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 182 के तहत कार्रवाई करने को भी कहा गया।महिला की मौत के मामले में अधूरी जांच पर डीसी ने जताई नाराजगीबैठक में अधिकारियों की ओर से आधी-अधूरी जांच रिपोर्ट पेश करने पर डीसी ने नाराजगी जताई। गुरु तेग बहादुर नगर निवासी गुरविंद्र सिंह ने शिकायत दी थी कि उन्होंने जगाधरी के एक निजी अस्पताल में अपनी मां का गर्भाशय का ऑपरेशन करवाया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी पेशाब की नली कट गई।डॉक्टर ने जनवरी में दोबारा ऑपरेशन किया। लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। एक अगस्त को उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने डॉक्टर पर लापरवाही और उपचार के दस्तावेज नहीं देने का आरोप लगाया था। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ले ली है और वह कार्रवाई नहीं चाहता। इस पर डीसी ने कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला से जांच रिपोर्ट के बारे में पूछा।डॉ. मंगला ने बताया कि जांच में अस्पताल की कमियां मिली थीं और मौके पर जरूरी स्टाफ भी मौजूद नहीं था। अस्पताल ने जांच के लिए रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं करवाया। इस पर डीसी और एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि रिकॉर्ड के बिना अधूरी जांच रिपोर्ट देना उचित नहीं है। डीसी ने अगली बैठक में पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में एडीसी नवीन आहूजा, एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ, जिला परिषद सीईओ ब्रह्मप्रकाश व चेयरमैन रमेश ठसका समेत अन्य मौजूद रहे।