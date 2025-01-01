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यमुनानगर। न्यू हमीदा निवासी 50 वर्षीय प्लाईवुड कारोबारी राजकुमार ने वीरवार रात थाना शहर यमुनानगर के नजदीक जहरीला पदार्थ निगल लिया। जहर निगलने के बाद उन्होंने खुद ही फोन कर अपनी पत्नी और बेटे को जानकारी दी। परिजनों ने उन्हें विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।परिजनों के अनुसार राजकुमार पिछले काफी समय से अपनी बेटी की अल्सर की बीमारी को लेकर बेहद चिंतित थे। बेटी के स्वास्थ्य में सुधार न होने से लगातार मानसिक तनाव में रह रहे थे। वे वीरवार रात भी रोजाना की तरह अपने कारोबार से संबंधित काम के लिए घर से बाहर निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपनी पत्नी सुषमा और बेटे शिवम को फोन मिलाया।बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह काफी तनाव में हैं और उन्होंने जहर निगल लिया है। साथ ही उन्होंने अपनी लोकेशन बताते हुए कहा कि वह थाना शहर यमुनानगर के पास हैं। इस पर परिजन तुरंत भागकर थाने के बाहर पहुंचे। परिजन उन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल लेकर भागे। जहर का असर अधिक होने के कारण उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजकुमार प्लाईवुड फैक्टरी के कारोबार में साझेदार होने के साथ-साथ अपनी निजी आरा मशीन भी चलाते थे।करीबियों का कहना है कि बेटी की बीमारी को लेकर उनकी परेशानी का अंदाजा तो था, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि वह आत्मघाती कदम उठा लेंगे।प्राथमिक जांच में सामने आया है कि राजकुमार ने मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ निगला है। परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। -मनोज कुमार प्रभारी, थाना शहर यमुनानगर।