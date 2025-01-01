रेलवे वर्कशॉप के स्टेडियम में हुए इस अभ्यास में सायरन बजते ही लोग सचेत और सतर्क हो गए। मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों और विभिन्न विभागों की प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। नगराधीश पीयूष गुप्ता ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों को आपदा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. पुनीत कालड़ा, सेंटर कमांडर हरविंद्र सिंह, जिला कमांडर राजेश कुमार, रेडक्रॉस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, सिविल अस्पताल की चिकित्सकीय टीम, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस कर्मियों के साथ एनएसएस और एनसीसी कैडेट मौजूद रहे। संवाद