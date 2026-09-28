Yamuna Nagar News: जरूरतमंद परिवारों को वितरित किया राशन

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यमुनानगर। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की ओर से श्री शिव मंदिर बस स्टैंड जगाधरी के नजदीक जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क मासिक राशन वितरित किया गया। कार्यक्रम गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से चल रही मानव सेवा के तहत आयोजित किया गया। समिति के प्रधान जितेंद्र गुप्ता, अनिल छाबड़ा, अधिवक्ता केवल कृष्ण सैनी, चुन्नी लाल और जिनेश मंगला सहित अन्य सदस्यों ने श्रीकृष्ण का गुणगान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अधिवक्ता परिषद के प्रधान दिनेश चौहान, सचिव पंकज शर्मा, उपप्रधान गरिमा सिंह खुराना, सीमा कांबोज, धर्मवीर राठी और सुमित मानी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। जितेंद्र गांधी ने बताया कि समिति पिछले 29 वर्षों से जरूरतमंद परिवारों को निशुल्क मासिक राशन उपलब्ध करा रही है। संवाद