फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Animal Husbandry Department employees staged a protest at the Agriculture Minister's residence

Yamuna Nagar News: पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने कृषि मंत्री के आवास पर किया रोष प्रदर्शन

Mon, 28 Sep 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 28 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Animal Husbandry Department employees staged a protest at the Agriculture Minister's residence
कृ​षि मंत्री के बेटे को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रादौर। हरियाणा पशुपालन विभाग संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने रविवार को जिला प्रधान गुरजीत सिंह की अगुवाई में कृषि मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के न मिलने पर उनके बेटे नेपाल राणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।
ज्ञापन में न्यायालय के आदेशानुसार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, नई भर्ती करने, जॉब चार्ट में संशोधन और वर्ष 2020 में हुए समझौते को लागू करने की मांग की गई। इसके अलावा पद के विरुद्ध ड्यूटी लेने पर रोक, स्वीपर-कम-चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्ती, निजीकरण रोकने, अस्पतालों में फिनाइल, पट्टी और दवाएं उपलब्ध कराने व जोखिम भत्ता लागू करने के लिए भी मांग उठाई गई।
विज्ञापन

कर्मचारियों ने उत्पीड़न के मामलों की विभाग से बाहर निष्पक्ष जांच, वीएलडीए एडमिशन कोटा छह से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने, वीएलडीए पदोन्नति कोटा 30 प्रतिशत करने और कर्मचारियों से पद के अनुसार ड्यूटी लेने की मांग की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से एसआईआर, बीएलओ, पराली और जनगणना जैसी कार्यक्षेत्र से बाहर की ड्यूटी नहीं लेने की भी मांग रखी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला प्रधान गुरजीत सिंह ने कहा कि विभाग में 950 से अधिक पशुधन एंट्री ऑपरेटर के तकनीकी पद सृजित कर उन्हें 100 प्रतिशत पशु परिचर पदोन्नति कोटे से भरा जाए। उन्होंने कहा कि यदि स्वीपर-कम-चौकीदार भर्ती, जॉब चार्ट संशोधन, वीएलडीए सीटों में बढ़ोतरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को फसल अवशेष प्रबंधन, एसआईआर व जनगणना ड्यूटी से हटाने संबंधी पत्र जारी नहीं किए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान पूर्व राज्य प्रधान किशन लाल सागर, जिला उपप्रधान संदीप, सहसचिव अंकुर बंसल, रवि सिंह, बलकार सिंह, कमल, कृष्ण, अजय, मंजीत, नक्षत्र सिंह मौजूद रहे।

कृषि मंत्री के बेटे को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी। प्रवक्ता

कृषि मंत्री के बेटे को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी। प्रवक्ता

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed