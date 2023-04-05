Yamuna Nagar News: बारिश से प्रभावित क्रिकेट स्पर्धा के मुकाबले आज

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जगाधरी। शिक्षा विभाग की ओर से करवाई जा रही लड़कों की जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता एक बार फिर बारिश की संभावना के चलते स्थगित करनी पड़ी। सोमवार को प्रतियोगिता के मुकाबले नहीं हो सके। विभाग ने अब अंडर-19 और अंडर-14 आयु वर्ग की प्रतियोगिता मंगलवार को करवाने का निर्णय लिया है।जिला खेल अधिकारी डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को अंडर-19 और अंडर-14 आयु वर्ग के मुकाबले करवाए जाएंगे। अंडर-19 आयु वर्ग के मैच संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल में होंगे, जबकि अंडर-14 वर्ग की टीमों के मुकाबले स्प्रिंग डेल्स स्कूल में करवाए जाएंगे। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न खंडों से पहुंचने वाले खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।शिक्षा विभाग की यह जिलास्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता पहले भी कई बार मौसम की वजह से प्रभावित हो चुकी है। प्रतियोगिता को चार बार स्थगित किया जा चुका है। विभाग की ओर से मौसम साफ होने के बाद दोबारा प्रतियोगिता शुरू करवाने की तैयारी की गई थी।सोमवार को सुबह से आसमान में छाए घने बादलों और बारिश की संभावना के कारण मुकाबले करवाना संभव नहीं हो सका। बार-बार प्रतियोगिता स्थगित होने से खिलाड़ियों को भी अपने मुकाबलों के लिए दोबारा तैयारी करनी पड़ रही है।अब विभाग को उम्मीद है कि मंगलवार को मौसम अनुकूल रहेगा और मुकाबले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करवाए जा सकेंगे। वहीं मौसम विभाग की ओर से मंगलवार व बुधवार को बारिश की संभावना जताई गई है। इससे प्रतियोगिता होने पर संशय बन गया है।