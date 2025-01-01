Yamuna Nagar News: 1,75,445 विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी में लिया हिस्सा

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जगाधरी। विद्यार्थियों को यातायात व सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति गंभीर बनाने के उद्देश्य से पुलिस और शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को यातायात सुरक्षा प्रश्नोत्तरी परीक्षा करवाई गई। यह परीक्षा पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे के निर्देशों पर करवाई जा रही है। इसमें जिले के 1,281 शिक्षण संस्थानों के 1,75,445 विद्यार्थियों ने भाग लिया।जिले के 14 महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों के 4950 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक चली। इसमें तीसरी कक्षा से स्नाकोत्तर के विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया।विद्यार्थियों को कक्षाओं के अनुसार चार श्रेणियों में बांटा गया था। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात आशीष चौधरी ने बताया कि यह परीक्षा का पहला चरण था।परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 12 बजे हुई। विद्यार्थियों की कक्षाओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी में कक्षा तीसरी से पांचवीं के बच्चे शामिल रहे। वहीं, दूसरी श्रेणी में छठी से आठवीं और तीसरी श्रेणी में कक्षा नौ से 12वीं के विद्यार्थी शामिल रहे। थाना यातायात प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि चौथी श्रेणी में कॉलेज के विद्यार्थियों को रखा गया था।इसके बाद खंड स्तर की परीक्षा करवाई जाएगी। इसके बाद जिला और फिर राज्य स्तर पर परीक्षा होगी। खंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिलास्तर के प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेता राज्य स्तर पर भाग लेंगे।सभी स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीया आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। संदीप कुमार व एसआई नरेश कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना तथा उनकी पालना करने के लिए प्रेरित करना ही परीक्षा का उद्देश्य है।