टूटी सड़क 30 तक नहीं बनी तो प्रदर्शन : संजू

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रादौर। गांव चमरोड़ी से हिरण छप्पर तक डंपरों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हुई सड़क के निर्माण को लेकर सोमवार को अंबाला-शामली हाईवे निर्माण कंपनी के अधिकारियों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान टूटी सड़क 30 सितंबर तक न बनने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई।भाकियू जिला प्रधान संजू गुंदियाना ने कहा कि हाईवे के लिए मिट्टी ले जाने वाले डंपरों के कारण सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। सड़क पर जगह-जगह बड़े गड्ढे होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्कूल जाने वाले कई बच्चों को भी चोटें लग चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के लिए किसान कई बार मंत्री श्याम सिंह राणा और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिल चुके हैं।पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि सड़क को हाईवे निर्माण कंपनी ने क्षतिग्रस्त किया है, इसलिए इसकी मरम्मत भी कंपनी को ही करनी होगी। इस मामले में पीडब्ल्यूडी की ओर से थाना रादौर में शिकायत भी दी गई है।भाकियू पदाधिकारियों ने कंपनी अधिकारियों को चेतावनी दी कि 30 सितंबर तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो एक अक्तूबर को कंपनी के कार्यालय और गांव धौलरा स्थित प्लांट पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों का रास्ता रोकने की भी चेतावनी दी गई। बैठक में रादौर ब्लॉक अध्यक्ष जोगिंद्र सिली, मोनू धानुपुरा, रोशन अमलोहा, करनैल सिंह, नवाब सिंह, सतीश कुमार सहित अन्य किसान मौजूद रहे।