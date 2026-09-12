Yamuna Nagar News: व्यासपुर बार एसाेसिएशन के अध्यक्ष बने प्रभजीत
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 01:52 AM IST
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व्यासपुर। बार एसोसिएशन व्यासपुर चुनाव में प्रधान पद का ताज प्रभजीत सिंह के सिर सजा। प्रभजीत सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी विजयपाल को 119 वोट से हराया। चुनाव के लिए 383 में से 373 वोट पोल हुए।
उपप्रधान में पिंकी देवी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 73 से हराया। महासचिव योगेश्वर अत्रि ने 111 वोट से जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष के लिए प्रज्ज्वल शर्मा ने 42 वोट से जीत हासिल की। वहीं सर्वसम्मति से विकास को उपप्रधान व शिक्षा देवी को सहसचिव पहले ही चुन लिया गया था। चुनाव पर्यवेक्षक महेंद्र सिंह, रणधीर सिंह ने बताया कि प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में प्रभजीत सिंह को 245, विजयपाल सिंह को 126 वोट मिले। उपाध्यक्ष के लिए अंजू देवी को 148, पिंकी देवी को 221, महासचिव के लिए भजन लाल को 130, योगेश्वर अत्रि को 241, कोषाध्यक्ष के लिए धर्मपाल को 165 व प्रज्ज्वल शर्मा को 207 वोट मिले।
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व्यासपुर। बार एसोसिएशन व्यासपुर चुनाव में प्रधान पद का ताज प्रभजीत सिंह के सिर सजा। प्रभजीत सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी विजयपाल को 119 वोट से हराया। चुनाव के लिए 383 में से 373 वोट पोल हुए।
उपप्रधान में पिंकी देवी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को 73 से हराया। महासचिव योगेश्वर अत्रि ने 111 वोट से जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष के लिए प्रज्ज्वल शर्मा ने 42 वोट से जीत हासिल की। वहीं सर्वसम्मति से विकास को उपप्रधान व शिक्षा देवी को सहसचिव पहले ही चुन लिया गया था। चुनाव पर्यवेक्षक महेंद्र सिंह, रणधीर सिंह ने बताया कि प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में प्रभजीत सिंह को 245, विजयपाल सिंह को 126 वोट मिले। उपाध्यक्ष के लिए अंजू देवी को 148, पिंकी देवी को 221, महासचिव के लिए भजन लाल को 130, योगेश्वर अत्रि को 241, कोषाध्यक्ष के लिए धर्मपाल को 165 व प्रज्ज्वल शर्मा को 207 वोट मिले।
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