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Yamuna Nagar News: टोडरपुर गांव में 12 फीट लंबे अजगर ने बंदर को निगला

Sat, 12 Sep 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 12 Sep 2026 01:50 AM IST
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A 12-foot-long python swallowed a monkey in Todarpur village
टोडरपुर गांव में अजगर का रेस्क्यू करते वन विभाग कर्मचारी। विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
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साढौरा। टोडरपुर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई जब किसानों ने अजगर को देखा। अजगर ने एक बंदर को जकड़ कर निगल लिया था। सूचना मिलते ही वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया।
गांव के कुलदीप सिंह, सुखबीर, प्रदीप, रजत और तलविंद्र ने बताया कि वे पशुओं के लिए हरा चारा लेने खेतों की ओर गए थे। कुलदीप सिंह के खेत के पास पहुंचने पर उन्होंने अजगर को बंदर को निगलते देखा। बंदर को बचाने के लिए आसपास कई अन्य बंदर भी मंडरा रहे थे। शिकार निगलने के कारण अजगर का पेट काफी फूल गया था और वह सुस्त अवस्था में पड़ा था।
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अजगर को देखकर खेतों में काम कर रहे किसानों में अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने अजगर को छेड़ने के बजाय वन्य जीव विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन्य जीव विभाग के कर्मचारी मोहित टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रहने के लिए कहा और विशेष उपकरणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद अजगर को काबू कर लिया।
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वन्य जीव विभाग के कर्मचारी मोहित ने बताया कि अजगर करीब 12 फीट लंबा है और उसने कुछ समय पहले ही शिकार किया था। इसी कारण वह सुस्त था। उन्होंने बताया कि अजगर को आबादी से दूर जंगल के सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। घटना के बाद ग्रामीणों में दिनभर इसकी चर्चा रही। ग्रामीणों ने वन्य जीव विभाग से खेतों के आसपास समय-समय पर गश्त करने की मांग की।
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