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Yamuna Nagar News: पुलिस ने 45 लोगों को लौटाए गुम मोबाइल

Tue, 10 Nov 2026 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 10 Nov 2026 12:19 AM IST
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Police returned lost mobile phones to 45 people
यमुनानगर में लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल देते एसपी कमलदीप गोयल। प्रवक्ता
यमुनानगर। दिवाली पर जिला पुलिस ने 45 लोगों को उनके गुम मोबाइल फोन लौटाए। इन मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब सात लाख रुपये है।
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पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अपने कार्यालय में मोबाइल के मालिकों को बुलाकर उनके फोन सौंपे। एसपी ने बताया कि साइबर सेल की टीम ने अक्तूबर के दौरान गुम हुए 45 मोबाइल फोन तकनीकी सहायता और महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर तलाशे हैं। इन सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए पुलिस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एसपी ने आमजन से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर बिना देरी किए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं। यदि किसी को लावारिस मोबाइल फोन मिलता है तो उसका इस्तेमाल करने के बजाय नजदीकी पुलिस थाना या चौकी में जमा करवाएं। इस मौके पर साइबर सेल प्रभारी मुख्य सिपाही राहुल, अजय, तरसेम सहित पूरी टीम मौजूद रही। संवाद
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