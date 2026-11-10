Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   AQI reached 500 on Diwali night

Yamuna Nagar News: दिवाली की रात 500 पहुंचा एक्यूआई

Tue, 10 Nov 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 10 Nov 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
AQI reached 500 on Diwali night
आतिशबाजी के दौरान निकला धुआं। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। जिले में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने के प्रशासनिक आदेश धुएं में गुम हो गए। पटाखों के धुएं का असर ऐसा रहा कि दिवाली की रात जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सोमवार सुबह भी एक्यूआई करीब 300 दर्ज किया गया। शाम को यह 203 के स्तर पर रहा।
सरकार की ओर से ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन तेज आवाज वाले पटाखों और आतिशबाजी के बीच इन आदेशों का पालन नहीं हुआ। रविवार शाम सात बजे एक्यूआई करीब 229 था। पटाखेबाजी शुरू होने के बाद महज एक घंटे में यह बढ़कर 349 पर पहुंच गया। रात नौ बजे तक एक्यूआई 410 दर्ज किया गया।
विज्ञापन

इस दौरान हवा में पीएम-10 का स्तर भी 500 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह ने का कहना है कि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण नहीं होता। फिर भी कुछ लोग चोरी-छिपे दूसरे पटाखे चल लेते हैं, जिससे प्रदूषण में बढ़ोतरी जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

चार गुना बढ़ा प्रदूषण का स्तर
जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. आईएनएल कुमार ने बताया कि सामान्य तौर पर एक्यूआई 50 तक रहने पर हवा की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। 50 से 100 तक मध्यम, 100 से 150 तक संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर, 150 से 200 तक सभी के लिए अस्वास्थ्यकर और 200 से 300 तक बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। ऐसे में दिवाली की रात 410 तक पहुंचा एक्यूआई स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed