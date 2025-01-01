Yamuna Nagar News: प्रश्नोत्तरी में मुस्कान खुशी और रिया प्रथम

यमुनानगर। जीएनजी कॉलेज में सोमवार को कॉलेज स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (लेवल-4) का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान खुशी, मुस्कान और रिया की टीम ने हासिल किया।हरप्रीत, पलक और सुहानी की टीम ने द्वितीय तथा काजल, यशिका और गुरलीन की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता छात्राओं को कॉलेज की निदेशिका डॉ. वरिंदर गांधी और प्राचार्या डॉ. सुखविंदर कौर ने बधाई दी। कार्यक्रम की ओवरऑल इंचार्ज डॉ. अनुभा जैन और डॉ. कोमल रहीं। उन्होंने प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग करने वाली छात्राओं और शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया।