Yamuna Nagar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ की थमीं सांसें

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व्यासपुर। थाना व्यासपुर क्षेत्र के गांव फेरूवाला के पास सड़क हादसे में 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक का पता लगा रही है।पुलिस को दी शिकायत में फेरूवाला निवासी रणजीत सिंह ने बताया कि उसका बड़ा भाई रणधीर सिंह फेरूवाला पुलिया के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आया और उसके भाई को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रणधीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में उसकी मौत हो गई।शिकायत के आधार पर व्यासपुर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। व्यासपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया की पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना में शामिल वाहन और उसके चालक की पहचान की जा सके।