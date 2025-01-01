Yamuna Nagar News: अधूरे डाटा संग आए तो बैठक से होंगे बाहर

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यमुनानगर। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के दावों की सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों की तैयारियों की पोल खुल गई। सड़क सुरक्षा की बैठक में उपायुक्त प्रीति ने चेतावनी दी कि यदि अधिकारी फिर अधूरे डाटा के साथ पहुंचें तो बाहर कर दिया जाएगा।बैठक में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन पुनीत मित्तल ने सरोजिनी कॉलोनी के सामने सड़क किनारे से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी। इस पर अन्य अधिकारियों ने उनकी रिपोर्ट को गलत बताया। दरअसल तीज पर्व से पहले उपायुक्त ने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। अब एक्सईएन की ओर से कार्रवाई पूरी होने की रिपोर्ट दी गई, जबकि मौके पर स्थिति अलग बताई गई। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई।वहीं बैठक में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। विभाग के अधिकारी यह नहीं बता सके कि पिछले एक माह में सड़क सुरक्षा के लिए क्या काम किया गया। दुर्घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट में भी गंभीर कमियां सामने आईं। आंकड़ों में केवल तेज रफ्तार को हादसों का कारण बताया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था।बैठक में उपायुक्त ने स्कूल बसों की चेकिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। गठित टीमों नेजिले की लगभग 950 स्कूल बसों में से 44 स्कूलों की 168 बसों की जांच की, जिनमें कमियां पाए जाने पर 2 चालान काटे गए।फ्लाईओवर के पास चेतावनी बोर्ड लगाएंशाहबाद रोड पर लगातार हो रहे सड़क हादसों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त प्रीति ने अधिकारियों को दुर्घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मनका मनकी फ्लाईओवर और बस स्टैंड के पास गलत साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वाहन चालकों को पहले से सतर्क करने के लिए फ्लाईओवर के पास ही तीन बड़े चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं।वन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालसड़क किनारे टाइल लगाने के बाद वन विभाग से मंजूरी लेने की बात सामने आई। इस पर उपायुक्त प्रीति ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सही काम के लिए नियमों के पालन का हवाला देना और आवश्यक कार्रवाई में देरी करना उचित नहीं है। अवैध फैक्टरी होटलों के पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समय पर कार्रवाई करें।काम में देरी पर 22.70 लाख का जुर्मानासड़क सुरक्षा की बैठक में बूड़िया चौक के रि-डिजाइन और सड़कों के सुधार को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। होटल सफायर से समता योग आश्रम तक हाईवे पर टूटे डिवाइडर की समस्या को देखते हुए चौक रि-डिजाइन का खाका तैयार किया जा रहा है। काम में देरी करने पर मेसर्स पायल कंस्ट्रक्शन पर 22.70 लाख का जुर्माना लगाया गया था और उसे ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है।कलानौर अंडरपास में लगेंगी लाइटेंकलानौर रोड अंडरपास में रात के समय कम दृश्यता विजिबिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए विशेष सुधार कार्य किए जाएंगे। अंडरपास में रोशनी व्यवस्था बेहतर करने के लिए एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही, पुलिया अंडरपास की सतह को समतल करने के लिए सीसी डालकर लेवलिंग की जाएगी।