Yamuna Nagar News: किसानों का मार्केट कमेटी अध्यक्ष के कार्यालय पर प्रदर्शन

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व्यासपुर। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के पदाधिकारियों ने मार्केट कमेटी अध्यक्ष विपिन सिंगला के कार्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन कर मंडी अव्यवस्थाएं होने का आरोप का आरोप लगाया। जिला उपाध्यक्ष गुरमेज सिंह कपूरी और ब्लॉक प्रधान सतविंद्र सिंह की अगुवाई में किसानों ने धान खरीद, गेट पास, नमी जांच, तौल, सफाई और अन्य सुविधाओं की मांग की गई।जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि धान की खरीद और उठान प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए संबंधित अधिकारियों और मार्केट कमेटी को पूरी व्यवस्था की निगरानी करनी चाहिए। मिलों की क्षमता के अनुसार धान के उठान और खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को मंडी में अनावश्यक परेशानी न हो।किसानों ने सभी खरीद केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाने और तुलाई व्यवस्था पारदर्शी रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि फसल की गुणवत्ता और नमी जांच के लिए मार्केट कमेटी की मशीन की जांच मान्य होनी चाहिए। साथ ही नमी जांच में पारदर्शिता बरतने और आढ़तियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटों की भी जांच कराने की मांग रखी।मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था बेहतर करने, किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और गेट पास जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि मंडी में प्रवेश के समय गेट पास काटने में अनावश्यक परेशानी न हो। मंडी में आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी व्यवस्थित की जाए। किसानों ने मांग की कि विभाग की साइट बंद होने की स्थिति में भी मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को प्रवेश दिया जाए। अध्यक्ष विपिन सिंगला ने किसानों की मांगें सुनकर मंडी में उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।