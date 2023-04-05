फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Middle-aged man ends life by consuming poisonous substance

Yamuna Nagar News: जहरीला पदार्थ खाकर अधेड़ ने दी जान, चार आरोपियों पर प्राथमिकी

Tue, 06 Oct 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 06 Oct 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
Middle-aged man ends life by consuming poisonous substance
यमुनानगर। रादौर क्षेत्र के बीड़ बलसुआ गांव में दो अक्तूबर की रात अधेड़ की ओर से जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों उसके भाई को काफी समय से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। लगातार प्रताड़ना और दबाव के चलते भाई ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्मघाती कदम उठाया।
विज्ञापन

शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में बीड़ बलसुआ निवासी रणधीर सिंह ने बताया कि उनका भाई कर्णपाल पिछले कुछ समय से मानसिक परेशानी में था। आरोप है कि गांव के बलराज, वीरेंद्र, ललित और मनजीत उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों की ओर से लगातार बनाए जा रहे दबाव के कारण कर्णपाल ने दो अक्तूबर की रात घर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद कर्णपाल की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने कर्णपाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed