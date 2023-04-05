Yamuna Nagar News: जहरीला पदार्थ खाकर अधेड़ ने दी जान, चार आरोपियों पर प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपियों उसके भाई को काफी समय से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। लगातार प्रताड़ना और दबाव के चलते भाई ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्मघाती कदम उठाया।शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में बीड़ बलसुआ निवासी रणधीर सिंह ने बताया कि उनका भाई कर्णपाल पिछले कुछ समय से मानसिक परेशानी में था। आरोप है कि गांव के बलराज, वीरेंद्र, ललित और मनजीत उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों की ओर से लगातार बनाए जा रहे दबाव के कारण कर्णपाल ने दो अक्तूबर की रात घर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद कर्णपाल की हालत बिगड़ गई। परिजनों ने कर्णपाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। संवाद