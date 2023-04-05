Yamuna Nagar News: पहले मायके, फिर ससुराल से लापता हुई विवाहिता

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शिकायत में पति ने बताया कि उसकी शादी जिला कुरुक्षेत्र के बाबैन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। वह 23 अगस्त को पत्नी के साथ लाडवा गया था। वहां पत्नी उसे बिना बताए कहीं चली गई। तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद उसने लाडवा थाने में शिकायत दी, जहां उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई।इसके बाद महिला एक सितंबर को अपने घरवालों के साथ ससुराल लौट आई। दो सितंबर की रात करीब 10 बजे वह पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था। इसके बाद तीन सितंबर की रात करीब दो बजे उसने देखा तो पत्नी कमरे में नहीं थी। तलाश करने पर कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह ने बताया कि रादौर थाना पुलिस की ओर से महिला की तलाश की जा रही है। संवाद