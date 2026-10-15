घर ही नहीं, गली-मोहल्ले को साफ रखना भी जरूरी : मेयर

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मेयर ने कहा कि शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए केवल सफाई अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता अपनी आदत में शामिल करनी होगी। घर के साथ गली, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जिम्मेदारी भी लोगों को निभानी होगी। इस दौरान सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। मेयर के साथ वार्ड पार्षद जयंत स्वामी, सफाई निरीक्षक सचिन कांबोज, स्वच्छ भारत मिशन के विशेषज्ञ दुर्गेश कुमार, निगम कर्मचारियों और लोगों ने कॉलोनी की गलियों में सफाई की। संवाद

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जगाधरी। स्वच्छता ही सेवा और सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम की ओर से वार्ड-3 की अमर विहार कॉलोनी में सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में मेयर सुमन बहमनी ने स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई कार्य में भागीदारी की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।