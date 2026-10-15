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Yamuna Nagar News: कांग्रेस कार्यालय के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

Thu, 15 Oct 2026 03:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 15 Oct 2026 03:14 AM IST
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BJP workers staged a protest in front of the Congress office.
कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस का पुतला फूंकते भाजपा नेता व कार्यकर्ता। संवाद - फोटो : samvad
यमुनानगर। भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के सामने बुधवार को प्रदर्शन कर किया । प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाओं के सम्मान और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर पार्टी को घेरा। इस दौरान यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और पूर्व मेयर मदन चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
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विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता नारी शक्ति के मान-सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विरोध का रुख अपनाया है। महिलाओं के सम्मान का संदेश समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यालयों के सामने पुतला दहन किया गया है। पूर्व मेयर मदन चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश का माहौल खराब करने और युवाओं को भटकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के सम्मान और देश की एकता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर देशविरोधी तत्वों का समर्थन करने और अराजकता का माहौल बनाने के आरोप भी लगाए। संवाद
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