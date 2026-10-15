Yamuna Nagar News: बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमांशु ने जीता स्वर्ण

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कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंदर सिंह भल्ला ने कहा कि हिमांशु की उपलब्धि पूरे संस्थान के लिए गर्व की बात है। उनकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की भावना विकसित करते हैं। कॉलेज प्रबंधन युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। विज्ञापन

खेल विभाग के अध्यक्ष डॉ. संजय विज और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अमरजीत सिंह ने भी हिमांशु को बधाई दी। कॉलेज अध्यक्ष रणदीप सिंह जौहर, प्रो. धीरज, युवराज और स्वाति ने भी हिमांशु को शुभकामनाएं दीं। संवाद कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरविंदर सिंह भल्ला ने कहा कि हिमांशु की उपलब्धि पूरे संस्थान के लिए गर्व की बात है। उनकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति समर्पण अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की भावना विकसित करते हैं। कॉलेज प्रबंधन युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।खेल विभाग के अध्यक्ष डॉ. संजय विज और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अमरजीत सिंह ने भी हिमांशु को बधाई दी। कॉलेज अध्यक्ष रणदीप सिंह जौहर, प्रो. धीरज, युवराज और स्वाति ने भी हिमांशु को शुभकामनाएं दीं। संवाद

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यमुनानगर। गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थी हिमांशु ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया। उन्होंने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। कॉलेज प्रबंधन, शिक्षकों और खेल विभाग के सदस्यों ने हिमांशु को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।