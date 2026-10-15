Yamuna Nagar News: महाराणा प्रताप चौक के पास नाले में मिला युवक का शव

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डायल 112 के अधिकारी यगदत्त ने बताया कि बुधवार सुबह पास के एक व्यक्ति ने नाले में शव पड़ा देखा था। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। तलाशी के दौरान युवक के पास से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिला। सदर थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने बताया कि व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई और वह नाले में कैसे पहुंचा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। फिलहाल शव को 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। युवक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। उसके पैरों में चप्पल थी और उसने सफेद रंग की निक्कर पहनी हुई थी। व्यक्ति की पहचान के लिए आसपास के क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, ताकि जरूरी साक्ष्य जुटाए जा सकें। संवाद

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यमुनानगर। शहर में महाराणा प्रताप चौक के नजदीक बुधवार को नाले में एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।