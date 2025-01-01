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यमुनानगर। महंगाई का असर अब सीधे घरों की रसोई पर दिखाई देने लगा है। दाल, सब्जी, खाद्य तेल और रोजमर्रा के घरेलू सामान की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवारों का मासिक बजट बिगड़ रहा है। सीमित आमदनी में घर चलाने वाली महिलाओं के लिए खर्चों में संतुलन बनाना चुनौती बन गया है।महिलाओं का कहना है कि राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने के बाद बचत करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में महिलाएं गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर घर का खर्च चलाने को मजबूर हैं। तेजली निवासी सुमन रानी ने बताया कि पहले महीने का राशन खरीदने के बाद घर के अन्य खर्चों के लिए भी पैसे बच जाते थे, लेकिन अब रोजमर्रा की जरूरतों पर ही अधिक रकम खर्च हो जाती है।बाजार में सामान खरीदने जाते समय हर चीज का हिसाब लगाना पड़ता है। कई बार मनपसंद सामान की जगह सस्ता विकल्प खरीदना पड़ता है। अनु बैंक कॉलोनी गांव मानकपुर की पिंकी देवी ने बताया कि रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। पहले जिस बजट में महीनेभर का राशन आ जाता था, अब उसी सामान के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।लापरा की लीला देवी ने बताया कि सब्जियों के दाम बढ़ने से भोजन की थाली का बजट भी प्रभावित हुआ है। परिवार की जरूरतों को देखते हुए कई चीजों की खरीदारी टालनी पड़ती है। बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, राशन और दूसरे जरूरी खर्चों के बीच तालमेल बैठाना पड़ता है। महीने की शुरुआत में बनाया गया बजट कई बार बीच में ही बिगड़ जाता है।गांव भोगपुर की रीना रानी ने कहा कि आमदनी में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को घर चलाने के लिए छोटी-छोटी जरूरतों में भी कटौती करनी पड़ रही है। आईटीआई की अमरजीत कौर ने बताया कि बाजार में खरीदारी करते समय कीमतों की तुलना करनी पड़ती है। पहले जहां जरूरत के अनुसार सामान खरीद लेते थे, वहीं अब बजट देखकर ही खरीदारी करनी पड़ती है।