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यमुनानगर। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों व छोटे उद्यमियों को बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शहर में 4 से 8 दिसंबर तक स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से पेपर मिल मैदान में लगने वाले इस मेले में देश में निर्मित वस्तुओं की बिक्री के साथ सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम होंगे।मेले में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लोग खरीदारी करने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। स्वदेशी जागरण मंच की रजनी वत्स ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है।वहीं 140 करोड़ नागरिक को विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेश में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के प्रति जागरूक करना है। ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पूर्व मेयर और भाजपा प्रांत मंत्री मदन चौहान ने बताया कि स्वदेशी का अर्थ अपने देश में और अपने लोगों के हाथों से तैयार किए उत्पादों को अपनाना है।इसी सोच के साथ मेले में स्थानीय कारीगरों, महिला समूहों, लघु उद्यमियों और स्वदेशी वस्तुओं के निर्माताओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिलेगा। नागरिक यहां से अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं।इससे छोटे कारोबारियों को ग्राहक मिलेंगे और उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेले में खरीदारी के साथ मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इनमें लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत, नाटक और जादू के प्रदर्शन शामिल होंगे। बच्चों के लिए भी विशेष कार्यक्रम रखे जाएंगे, ताकि परिवार के साथ पहुंचने वाले लोगों को खरीदारी के अलावा मनोरंजन के अवसर मिल सकें।स्वदेशी जागरण मंच ने सामाजिक संगठनों, विद्यालयों, व्यापारियों व लोगों से मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। रजनी वत्स ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय कारीगरों, छोटे कारोबारियों और देश के आर्थिक विकास में योगदान देने का माध्यम भी है।