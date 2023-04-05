Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:21 AM IST
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प्रतियोगिता
बाल भवन मॉडल टाउन में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
जनता दरबार
छछरौली के गांव अर्जुन का माजरा में जनता दरबार दोपहर 2 बजे।
समागम
गुरता गद्दी समागम गुरुद्वारा साहिब संतपुरा में शाम 7 बजे।
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बाल भवन मॉडल टाउन में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
जनता दरबार
छछरौली के गांव अर्जुन का माजरा में जनता दरबार दोपहर 2 बजे।
समागम
गुरता गद्दी समागम गुरुद्वारा साहिब संतपुरा में शाम 7 बजे।