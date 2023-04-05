Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Wed, 16 Sep 2026 01:09 AM IST
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प्रदर्शन
आंगनबाड़ी वर्करों का धरना प्रदर्शन सीडीपीओ कार्यालय में सुबह 10 बजे।
बैठक
जिमखाना क्लब में नगर निगम सदन बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे।
आयोजन
बिजली शिकायत संबंधी शिकायत निवारण फोरम का आयोजन व्यासपुर में सुबह 11 बजे।
महोत्सव
श्री सिद्धी विनायक महोत्सव अग्रवाल धर्मशाला रादौर में शाम 4 बजे।
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आंगनबाड़ी वर्करों का धरना प्रदर्शन सीडीपीओ कार्यालय में सुबह 10 बजे।
बैठक
जिमखाना क्लब में नगर निगम सदन बैठक का आयोजन सुबह 10 बजे।
आयोजन
बिजली शिकायत संबंधी शिकायत निवारण फोरम का आयोजन व्यासपुर में सुबह 11 बजे।
महोत्सव
श्री सिद्धी विनायक महोत्सव अग्रवाल धर्मशाला रादौर में शाम 4 बजे।