Yamuna Nagar News: धूप तो कभी छाए बादल, आज बारिश के आसार

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जगाधरी। जिले में सोमवार को हुई बारिश के बाद मंगलवार को भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। सुबह कुछ समय धूप निकलने के बाद आसमान में बादल छा गए। मौसम विभाग ने वीरवार को बारिश होने का संभावना जताई है।दिनभर बादलों और सूरज के बीच आंख-मिचौली चलती रही। बादलवाई के कारण लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में कमी बने रहने की संभावना है। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।दिन में करीब दस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली। हवा चलने और बादल छाने से मौसम सुहावना बना रहा। एक दिन पहले बारिश के बाद धूप निकलने से उमस बढ़ गई थी। मंगलवार को बादलों ने उमस से परेशान लोगों को राहत पहुंचाई। शाम को हवा चलने से मौसम और खुशनुमा हो गया।इसका असर बाजारों में भी देखने को मिला। गर्मी और उमस कम होने से शाम को बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ी और खूब रौनक रही। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि जिले में दो दिन बारिश की संभावना है। बारिश से तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही सप्ताहांत तक मौसम परिवर्तनशील बना रहा।