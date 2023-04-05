Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 27 Nov 2026 12:47 AM IST
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धरना
प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन का धरना, सरस्वती शुगर मिल यार्ड में सुबह 10 बजे।
बैठक
कष्ट निवारण समिति की बैठक, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में दोपहर 12 बजे।
पार्षदों की बैठक नगर पालिका कार्यालय रादौर में दोपहर 2:30 बजे।
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प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन का धरना, सरस्वती शुगर मिल यार्ड में सुबह 10 बजे।
बैठक
कष्ट निवारण समिति की बैठक, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में दोपहर 12 बजे।
पार्षदों की बैठक नगर पालिका कार्यालय रादौर में दोपहर 2:30 बजे।