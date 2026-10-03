Yamuna Nagar News: खिजरी व रसूलपुर के पास मिला विशालकाय अजगर, टीम ने जंगल में छोड़ा

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हाल ही में हैदरपुर गांव में भी अजगर ने एक कुत्ते को निगल लिया था। इसके बाद से आसपास के गांवों में खेतों में काम करने वाले लोगों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों को आशंका है कि खेतों में अचानक अजगर सामने आने से कोई व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ सकता है। वन विभाग की टीम द्वारा अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर लीलू राम ने लोगों से वन्यजीव दिखाई देने पर स्वयं पकड़ने के बजाय इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की।रसूलपुर के पास भी दिखा अजगरसाढौरा। साढौरा-कालाआंब मार्ग पर भी राहगीरों ने रात के समय सड़क पर अजगर देखा। रात के समय जब लोग सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने सड़क के बीच में एक अजगर को पड़े देखा। जैसे ही वाहनों की लाइट उस पर पड़ी तो अजगर खेतों की तरफ चला गया। लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।