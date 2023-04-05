Yamuna Nagar News: साइबर ठग ने खाते से निकाले 2.88 लाख

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गांव दराजपुर निवासी गुलशन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है। उसके खाते से 24 से 26 सितंबर के बीच साइबर ठग ने अलग-अलग तरीके से कुल 2.88 लाख रुपये निकाल लिए। बैंक खाते से रकम कटने के बाद उन्हें ऑनलाइन ठगी का पता चला। इस पर उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी।साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस बैंक खाते से हुए लेनदेन और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। साथ ही साइबर ठगी में इस्तेमाल हुए मोबाइल नंबरों और कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही खाते से पैसे निकालने वाले का पता लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद