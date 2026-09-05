Yamuna Nagar News: युवक के खाते में डलवाए ठगी के 2.89 लाख रुपये

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यमुनानगर। भंभौल गांव निवासी एक युवक ने झांसे में लेकर साइबर ठगी का शिकार बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी। युवक का आरोप है कि विश्वास जीतकर उसके निजी बैंक खाते में साइबर अपराध से जुड़े 2.89 लाख रुपये डलवाए और फिर पूरी राशि अपने कब्जे में ले ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।भंभौल गांव निवासी रोहित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुलचंदू गांव निवासी आरोपी सुखविंद्र सिंह ने उनसे संपर्क किया था। आरोपी ने उसे अपने झांसे में लेकर उनका विश्वास हासिल कर लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के निजी बैंक खाते में धोखाधड़ी की 2.89 लाख रुपये डलवा दिए।इसके बाद आरोपी ने उसे अपनी बातों में उलझाकर वह पूरी रकम खाते से निकलवा ली। जब उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी और साइबर ठगी का एहसास हुआ, तो उसने तुरंत इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।साइबर क्राइम थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बैंक खाते से लेनदेन और ट्रांसफर की गई रकम के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।