Yamuna Nagar News: कांग्रेस ने कार्यकर्ता अधिवेशन पर किया मंथन

साढौरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मासिक समीक्षा बैठक रेस्ट हाउस में आयोजित हुई। बैठक में अगले सप्ताह होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्र के जिलाध्यक्ष नरपाल सिंह गुर्जर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष अख्तर अली ने की। गुर्जर ने कहा कि साढौरा ब्लॉक संगठन के प्रति हमेशा सक्रिय रहा है। जिले में पार्टी के कार्यक्रमों में साढौरा की भागीदारी प्रमुख रहती है। राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनिल संधू और पूर्व जिला महासचिव सुधीर भल्ला ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संदीप जैन, अशोक मेहता और कांग्रेस नेत्री रेखा कश्यप ने अधिवेशन को सफल बनाने की अपील की। बैठक में संदीप चौधरी, इकबाल खान, बिट्टू परभौली, लखविंद्र चीमा, जय चंद पप्पा, दर्शन अरोड़ा, जुल्फकार अली सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।