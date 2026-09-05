Yamuna Nagar News: चौकीदार को गाड़ी में बंधक बनाकर दुकान में लूटपाट

विज्ञापन

यमुनानगर। इंद्रा मार्केट में रात के समय इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक गाड़ी में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने 65 वर्षीय चौकीदार को बंधक बना लिया। चौकीदार को पीटने के सात बदमाशों ने दुकान के ताले तोड़े और अंदर से करीब 25 से 30 डिब्बे कॉपर वायर चोरी कर लिए। वारदात के बाद आरोपी चौकीदार को भी गाड़ी में बैठाकर कुछ दूरी तक ले गए और फिर उसे छोड़कर भाग गए।गांधी धाम कॉलोनी निवासी दुकान मालिक सुरेश कुमार ने जगाधरी सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इंद्रा मार्केट में उनकी इलेक्ट्रिक सामान की दुकान है। दुकान की रात में सुरक्षा के लिए फूलचंद को निजी चौकीदार रखा गया है। वह शर्मा सिक्योरिटी के माध्यम से ड्यूटी करता है। वारदात से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।इसमें चौकीदार लाठी लेकर दुकान के बाहर घूमता दिखाई देता है। इसी दौरान एक एक्सयूवी-500 गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से चेहरा ढके दो युवक उतरते हैं। इनमें से एक चौकीदार को पकड़कर जबरन गाड़ी में बैठाता दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया गया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।