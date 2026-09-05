Yamuna Nagar News: बेटे को दी किडनी, करंट से पिता की मौत

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यमुनानगर। बेटे की जिंदगी बचाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले अपनी एक किडनी दान करने वाले पिता कुलदीप सैनी की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा वीरवार शाम जगाधरी के आरटीए रोड पर जूस की दुकान पर हुआ।कुलदीप दुकान पर जूस की मशीन धो रहे थे। इसी दौरान मशीन के बराबर में प्लग में करंट आ गया और वह उसकी चपेट में आ गए। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों के अनुसार कुलदीप सैनी ने करीब 15 दिन पहले ही जूस की दुकान शुरू की थी। इससे पहले वह हलवाई का काम करते थे। परिवार में कारोबार को नए सिरे से शुरू करने को लेकर खुशी का माहौल था। किसी ने नहीं सोचा था कि दुकान शुरू करने के महज 15 दिन बाद ही ऐसा हादसा परिवार को जिंदगी भर का गम दे जाएगा।दामाद मलकीत ने बताया कि कुलदीप सैनी ने बेटे के इलाज और परिवार के लिए काफी संघर्ष किया था। बेटे को किडनी देने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि अब नवीन स्वस्थ होकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगा। इसी बीच वीरवार को हुए हादसे ने परिवार को झकझोर दिया। जिस पिता ने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी तक दे दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों ने कार्रवाई से इन्कार किया है।बेटे नवीन का चल रहा है इलाजपरिजनों ने बताया कि कुलदीप का बेटा नवीन नौकरी के लिए इटली गया था। वहां उसकी किडनी में परेशानी सामने आई। बीमारी बढ़ने के कारण नवीन को इटली से भारत लौटना पड़ा। करीब डेढ़ साल पहले बेटे की हालत को देखते हुए पिता कुलदीप ने अपनी एक किडनी उसे दान कर दी थी। पिता ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बेटे को देकर उसे नई जिंदगी देने की कोशिश की थी। हालांकि अभी भी बेटे का इलाज चल रहा है। कुलदीप की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आन खड़ा हुआ है।