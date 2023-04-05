Yamuna Nagar News: बसंतपुरा पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में लगी आग
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 17 Sep 2026 02:52 AM IST
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रादौर। बसंतपुरा पावर हाउस में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे 66 केवी के पावर ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दीं। सूचना मिलते ही बिजली निगम के अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर दो गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के कई गांवों की बिजली आपूर्ति घंटों प्रभावित रही। बिजली निगम के कर्मचारियों ने दूसरे ट्रांसफार्मरों से प्रभावित गांवों की बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया। घटना में बिजली निगम को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि नुकसान का वास्तविक आकलन जांच के बाद ही हो सकेगा।
घटना के समय पावर हाउस में मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर बिजली निगम के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पावर हाउस के पास से गुजर रहे एक राहगीर ने ट्रांसफार्मर में लगी आग का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
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वीडियो में ट्रांसफार्मर से तेज लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद
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ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के कई गांवों की बिजली आपूर्ति घंटों प्रभावित रही। बिजली निगम के कर्मचारियों ने दूसरे ट्रांसफार्मरों से प्रभावित गांवों की बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया। घटना में बिजली निगम को लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि नुकसान का वास्तविक आकलन जांच के बाद ही हो सकेगा।
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घटना के समय पावर हाउस में मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर बिजली निगम के उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पावर हाउस के पास से गुजर रहे एक राहगीर ने ट्रांसफार्मर में लगी आग का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
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वीडियो में ट्रांसफार्मर से तेज लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद