Yamuna Nagar News: जेल में बंद भाइयों को राखी बांधकर आंखें हुईं नम

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यमुनानगर। रक्षाबंधन पर जिला जेल में शुक्रवार को भावुक कर देने वाला माहौल नजर आया। जेल में बंद अपने भाइयों, भतीजों और अन्य परिजनों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पहुंचीं। सामान्य दिनों के मुकाबले रक्षाबंधन पर बंदियों से मिलने वालों की संख्या कई गुना अधिक रही।जेल प्रशासन की ओर से रक्षाबंधन को देखते हुए पहले ही विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। सुबह होते ही जिला जेल के बाहर महिलाओं और युवतियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए महिलाओं के बैच बनाए गए। एक बैच में करीब 20 से 50 महिलाओं को रखा गया। एक बैच के लोगों के जेल के अंदर जाकर बंदियों से मुलाकात करने और राखी बांधने के बाद बाहर आने पर ही दूसरे बैच को प्रवेश दिया गया।सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेल में प्रवेश से पहले महिलाओं और युवतियों की नियमानुसार जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। अधिक संख्या में परिजनों के पहुंचने को देखते हुए जेल सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। महिलाओं के लिए राखी, मिठाई समेत अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं।तय किया गया था मुलाकात का समयजिला जेल अधिकारियों ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए सुबह के समय बंदियों से मुलाकात और राखी बांधने की व्यवस्था की गई थी। पुरुषों को दोपहर बाद मिलने की अनुमति दी गई। इससे भीड़ को अलग-अलग समय में व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया गया। जिला जेल अधीक्षक सतेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह रोहिल्ला, सहायक अधीक्षक दर्शन लाल, उप सहायक अधीक्षक रमेश, जगदीश और रणदीप सिंह समेत अन्य कर्मचारी व्यवस्थाओं में मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि पर्व को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी परिजन को मुलाकात के दौरान परेशानी न हो।