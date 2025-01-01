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यमुनानगर। मुकंद लाल नेशनल कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लब की ओर से कॉलेज परिसर में उद्यमी चौपाल का आयोजन किया गया। स्टॉल प्रतियोगिता में टीम नंबर दो ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसमें गुरजोत, महकप्रीत और नवदित्य शामिल रहे।उद्यमी चौपाल में विद्यार्थियों ने 28 टीमों के माध्यम से स्टॉल लगाए और अपने व्यावसायिक विचारों, रचनात्मकता और उद्यमशीलता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में ओपन माइक सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। टीम नंबर 14 ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसमें दैविका, प्रभलीन और अनन्या शामिल थीं।टीम नंबर 19 ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस टीम में पलक, अभिषेक, अंजलि और गुरप्रीत शामिल रहे। सांत्वना पुरस्कार टीम नंबर सात को दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में उद्यमशीलता और स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना रहा। स्टॉल के माध्यम से विद्यार्थियों ने उत्पादों की प्रस्तुति, विपणन, ग्राहक संवाद और व्यवसाय प्रबंधन का अनुभव प्राप्त किया।कार्यकारी प्राचार्य डॉ. मनोहर गोयल ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आयोजन में क्लब संयोजक प्रो. परवीन खुराना, डॉ. सुनीता सीकरी, डॉ. महेश कुमार और डॉ. वकील सिंह का विशेष योगदान रहा।